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Вилли Саньоль: Какие-то глупцы критикуют меня каждый день без всяких футбольных поводов
25.06.2024 17:43
Перед матчем с Португалией главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль провел пресс-конференцию и прокомментировал общественное мнение относительно Буду Зивзивадзе, передает europop:
"Что касается Буду Зивзивадзе, то у нас есть несколько вариантов, пока не решено, кто будет играть. Вы все это связываете с политикой, а я от этого очень далек.
Я принимаю решения, основываясь только на футбольных факторах! 6-7 месяцев назад, когда я посадил Микаутадзе на скамейку запасных и играл Зивзивадзе, меня критиковали, а сейчас все наоборот. Какие-то глупцы критикуют меня каждый день без всяких футбольных поводов, больше не могу это терпеть, я слишком далек от политики, извините за такой тон<>
Я футбольный тренер, кто будет играть, а кто нет, решать только мне, выбор делается только с футбольной точки зрения и только я принимаю решение относительно состава!"
В конце пресс-конференции тренер отметил, что Буду Зивзивадзе может сыграть завтра.
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