

Грузинские мореплаватели получили награды в Международный день моряков

25.06.2024 18:26





Сегодня, 25 июня, в Международный день моряков, в Батуми наградили лиц, имеющих отношение к флоту. За особый вклад в морскую сферу были награждены:



Лали Хведелидзе

Анзор Диасамидзе, капитан дальнего плавания

Ильгар Али Заде

Арчил Инасаридзе, капитан дальнего плавания

Али Саришвили, старший механик

Анатолий Сихарулидзе, старший механик

Сослан Чхаидзе

Эка Барамидзе



Также, за выдающуюся храбрость на море, двум грузинским капитанам дальнего плавания море вручена премия архимандрита Илии Картозия.



Архимандрит Илия Картозия погиб 28 декабря 2015 года в результате пожара на пароме «Норманская Атлантида» в Адриатике. На корабле находились около 500 человек, в том числе восемь граждан Грузии. За исключением Ильи Картозия, все они остались живы и невредимы.



Премию Ильи Картозия получил капитан дальнего плавания Важа Джангвеладзе.



За что наградили капитанов дальнего плавания



В ночь на 20 января 2024 года с судном, плывущим в Средиземном море, недалеко от острова Крит, спасательные службы передали о находящейся неподалеку лодке с мигрантами. Они просили о помощи.



Под командованием грузинского капитана была начата спасательная операция, в результате которой от гибели в море удалось спасти 34 человека.



Награду Ильи Картозии также получил капитан дальнего плавания Александр Сурманидзе.



28 августа 2023 года старший помощник капитана Тенгиз Диасамидзе заметил людей на дрейфующей лодке в Атлантическом океане. Мигранты пытались попасть в Испанию из Марокко, погода испортилась и течение унесло лодку на другой берег. Грузинские моряки ценой собственной жизни спасли 10 человек.



Сегодня были названы имена морских послов доброй воли Международного флота.



Послами доброй воли стали капитаны дальнего плавания: Георгий Овчеренко и Мамука Кунчулия.





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