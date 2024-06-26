

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии по футболу встретится с Португалией

26.06.2024 10:20





Сборная Грузии по футболу в заключительном матче группового этапа Евро-2024 сыграет с Португалией.



Матч в Гельзенкирхене начнется в 23:00 по тбилисскому времени.



Как известно, первый матч чемпионата Европы сборная Грузии провела с Турцией 18 июня и проиграла со счетом 1:3, а второй матч, состоявшийся 22 июня со сборной Чехии, завершился ничьей, 1:1, соответственно, команда завоевала первое очко на чемпионате Европы.



Открытые показы матчей EURO 2024 доступны на больших экранах во всех городах Грузии. Кроме того, игру можно посмотреть на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.





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