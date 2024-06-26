

«Это будет сложная игра» – Хвича Кварацхелия

26.06.2024 12:24





26 июня в последнем туре группового этапа Чемпионата Европы сборная Грузии встретится с командой Португалией. Нападающий «крестоносцев» Хвича Кварацхелия перед предстоящим матчем пообщался с журналистами:



«Это будет сложная игра, но мы мотивированы, потому что они гарантированно пройдут в следующую стадию. Все возможно, и мы должны сделать все, чтобы воспользоваться шансом. Мы постараемся добавить еще одну страницу в историю... Перед встречей с Роналду я не нервничаю, напротив, я мечтал сыграть против него. В конце концов, Роналду больше не играет в Европе, и приятно встретиться с ним на уровне сборной. Я мотивирован и надеюсь, что получу его майку».



Между тем, главный тренер сборной Португалии отметил важность предстоящего матча против сборной Грузии на Чемпионате Европы. На предматчевой пресс-конференции Роберто Мартинес заявил, что несмотря на то, что его подопечные выступают против аутсайдера, необходимо сохранять концентрацию, поскольку места в группе ещё не разыграны:



«Мы готовимся к очередной победе над командой, которой нужна победа. Это лицо португальского футбола. Мы будем бороться за улучшение имиджа. Я не люблю серьёзные перестановки в составе, моя цель – не совершить революцию, а вывести на поле конкурентоспособную команду. Поэтому ведущие игроки начнут игру с самого начала».





Как подчеркивает Мартинес в стартовом составе на поле выйдут Криштиану Роналду и Диогу Кошта:



«Все в хорошей форме. Гонсалу Рамуш, Нуну Мендеш и Диогу Кошта тренировались, но не готовы играть 90 минут. За период подготовки мы сыграли пять матчей, и многие меня уверяли, что они в форме. Завтра они получат свой шанс. Это будет смешанный состав. Я дам некоторым возможность отдохнуть».



Сборная Грузии займёт второе место только при одном раскладе: если выиграет у Португалии, а Чехия обыграет Турцию. Одних лишь таких результатов не хватит – грузинам ещё нужно, чтобы их показатели голов оказались лучше, чем показатели чехов. Например, если Чехия обыграет Турцию 1:0, то Грузии нужно будет обыгрывать Португалию 2:0.



Если Грузия выйдет на второе место в группе, в 1/8 финала встретится с Австрией, если на третье – с Испанией.





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