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Повреждена часть инфраструктуры монастыря Алаверди
26.06.2024 12:37
По данным Управления государственного комиссара в Кахетии, 25 июня в результате сильного ветра была повреждена часть внутренней и внешней инфраструктуры монастыря Алаверди.
По данным администрации, сразу после урагана были мобилизованы все соответствующие службы и начато описание суммы ущерба с целью дальнейшего реагирования.
По данным Национального агентства по охране культурного наследия, их представители также ознакомились с ситуацией на территории монастырского комплекса Алаверди.
В настоящее время устанавливается тяжесть ущерба, в ближайшие дни будут приняты меры по устранению ущерба храму.
«В результате стихийного бедствия повреждено жестяное покрытие купола, повреждена кровля на южном склоне собора, повреждены окна западной стороны собора и купола, повреждены крыша колокольни и черепичная кровля епископского дворца, обрушился балкон, с купола собора упал крест, повреждена инфраструктура прилегающей территории», — говорится в сообщении.
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