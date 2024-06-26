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Кварацхелия рассказал о настрое сборной Грузии перед матчем с Португалией на Евро
26.06.2024 17:36
Сборной Грузии предстоит тяжелая игра против Португалии, но если у команды есть хотя бы один процент на победу, то она его использует, заявил нападающий грузинской команды Хвича Кварацхелия.
В третьем туре Евро-2024 Грузия 26 июня сыграет с Португалией в Гельзенкирхене, начало игры в 23:00 по тбилисскому времени. В это же время сборная Чехии проведет матч с Турцией. После двух туров у сборной Грузии и Чехии по одному очку, у команды Турции – три очка, у Португалии – шесть.
"Это будет тяжелая игра, но мы мотивированы. Если у нас есть шанс, хотя бы один процент, то и его мы должны использовать", – сказал Кварацхелия.
По словам футболиста, грузинская команда высоко ценит соперника, но в целом Грузии все равно, против кого играть. С таким настроем футболисты выходили на предыдущие две встречи с Турцией (1:3) и Чехией (1:1).
"Нам не важно, кто играет за Португалию", – заметил Кварацхелия.
Футболист также добавил, что он счастлив сыграть в матче против кумира детства Криштиану Роналду.
"Надеюсь, игра закончится в нашу пользу и футболка перейдет ко мне", – сказал Кварацхелия.
Сборная Грузии в первом туре группового этапа Евро-2024 уступила Турции со счетом 1:3 и сыграла вничью с Чехией (1:1). Оба гола за сборную Грузии забил центральный форвард Георгий (Жорж) Микатудазе. Он же попал в символическую сборную по итогам первого тура.
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