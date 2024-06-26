

Антонио Конте наложил вето на продажу Хвичи Кварацхелия

26.06.2024 18:31





Новый тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Антонио Конте заявил, Хвича Кварацхелия и Джовани Ди Лоренцо являются ключевыми игроками клубами.



Он также отметил, что наложил вето на продажу Кварацхелия, Ди Лоренцо, Станислава Лоботки и Дзамбо Ангиссы. Об этом сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо.



"Никаких сомнений, все довольно ясно. Квара остается здесь с нами" - заявил Конте.



Напомним, что в последнее время очень много слухов распространяется о том, что Кварацхелия может сменить клуб. Согласно этим слухам, чемпион Франции, клуб "ПСЖ" готовы выложить за него 130 млн евро. Также распространяется информация, что им заинтересовался "Ливерпуль".



Ранее владелец клуба Аурелио Де Лаурентис неоднократно заявлял, что Кварацхелия связан с клубом контрактом до 2027 года, и клуб не намерен его продавать. В то же время он отметил, что в ближайшее время планируется повысить ему зарплату. Напомним, что Кварацхелия получает самую маленькую зарплату в клубе несмотря на то, что в позапрошлом сезоне был назван лучшим игроком Италии.





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