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Грузия победила Португалию и вышла в плей-офф Евро2024
27.06.2024 00:56
В третьем матче группового этапа чемпионата Европы Грузия одержала победу над сборной Португалии со счетом 2:0.
Благодаря этому результату сборная Грузии набрала 4 очка. С этим результатом сборная Грузии вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
Первый гол в игре забил Хвича Кварацхелия на второй минуте матча, а второй - с пенальти во втором тайме забил Георгий Микаутадзе.
Сегодня же состоялся матч сборных Чехии и Турции, который завершился вничью — 1:1. Таким образом, соперником Грузии в 1/8 финала будет Испания — игра состоится в Кёльне.
Как известно, первый матч на чемпионате Европы сборная Грузии провела против Турции 18 июня и проиграла со счетом 1:3, а второй матч, состоявшийся 22 июня со сборной Чехии, завершился ничьей, 1:1, соответственно, команда завоевала первое очко на чемпионате Европы.
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