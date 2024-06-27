

Вилли Саньоль: Игроки превзошли все ожидания, я горжусь

27.06.2024 11:12





Я горжусь тем, что являюсь тренером этих футболистов, они прекрасно представили Грузию, - заявил тренер сборной Грузии Вилли Саньоль на пресс-конференции, проведенной после матча Грузия-Португалия.



По его словам, сборная Грузии превзошла все ожидания.



«Основным посылом игрокам было – играйте! Когда у вас нет мяча, будьте дисциплинированы, когда он у вас есть, играйте. Они очень хорошо тренировались и превзошли все ожидания!



Я не могу сегодня многого сказать, это будет проанализировано позже. Я горжусь тем, что являюсь тренером этих игроков, они прекрасно представили Грузию. Главное было, ни о чем не сожалеть. Когда ты дебютант, на тебя не оказывается очеь уж большое давление. Главное было достичь того, чтобы Грузия гордилась, и мы это сделали!



Когда я приехал в Грузию, здесь был немного другой футбол. Федерация футбола многое сделала за последние 10-15 лет. Ребята хотят не просто побеждать, а побеждать, играя хорошо.



В футболе ничего заранее не спланируешь. Что касается Китеишвили, то он заслуживает играть в топ-лиге Европы. Мы даже не пытались заранее обсуждать будущих соперников. Мы вновь будем бороться до конца!



Пока мы не услышали свисток арбитра, мы были сфокусированы на результате», — заявил Саньоль.



В третьем матче группового этапа чемпионата Европы Грузия одержала историческую победу, победив сборную Португалии со счетом 2:0 и выйдя в 1/8 финала. Первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия на второй минуте после начала матча, а второй гол, во втором тайме, с пенальти забил Георгий Микутадзе.



30 июня Грузия встретится с Испанией в 1/8 финала.



Как известно, первый матч на чемпионате Европы сборная Грузии провела против Турции 18 июня и проиграла со счетом 1:3, а второй матч, состоявшийся 22 июня со сборной Чехии, завершился ничьей, 1:1, соответственно, команда завоевала первое очко на чемпионате Европы.





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