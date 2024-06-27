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Тренер сборной Португалии - Грузия заслужила победу
27.06.2024 11:19
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение его команды от Грузии со счетом 0:2.
«Вратарь Мамардашвили сыграл великолепно. Мы пытались ему забить, но не смогли. Это укрепило уверенность Грузии, и их победа была заслуженной.
Мы хорошо подготовились к этому матчу, также поработали над защитой, чтобы остановить контратаки соперника. Пропущенный гол на первых минутах дал трещину в нашей уверенности в себя, нам все усложнил. Мы пытались забить, но нам не повезло.
Нам нужно было играть более интенсивно. Это был матч, в котором Грузия написала историю. Для неё это был исторический шанс, а мы уже вышли из группы. Не могу сказать, что мы недооценили соперника, но грузины очень быстро контратаковали».
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