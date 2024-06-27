

Георгий Микаутадзе: Мы не собираемся останавливаться

27.06.2024 11:59





После завершения группового этапа Евро-2024, в споре бомбардиров лидирует нападающий сборной Грузии Георгий Микаутадзе. Он забил три гола и сделал одну голевую передачу в трёх матчах.



После исторического успеха, выхода в 1\8 финала континентального первенства, Микаутадзе в комментарии Первому каналу рассказал о важности этой победы.



«Грузия победила, мы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы. Не знаю, как благодарить болельщиков, они всегда поддерживают нас, и мы делаем все, чтобы они были счастливы.



Мы не собираемся останавливаться, чемпионат Европы только начался. Мы знаем, что нашим следующим соперником будет Испания, и мы должны сделать все, чтобы выйти в следующий этап», — заявил Георгий Микаутадзе.



Встреча сборных Грузии и Испании в 1/8 финала состоится 30 июня в Кельне.





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