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Георгий Микаутадзе: Мы не собираемся останавливаться
27.06.2024 11:59
После завершения группового этапа Евро-2024, в споре бомбардиров лидирует нападающий сборной Грузии Георгий Микаутадзе. Он забил три гола и сделал одну голевую передачу в трёх матчах.
После исторического успеха, выхода в 1\8 финала континентального первенства, Микаутадзе в комментарии Первому каналу рассказал о важности этой победы.
«Грузия победила, мы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы. Не знаю, как благодарить болельщиков, они всегда поддерживают нас, и мы делаем все, чтобы они были счастливы.
Мы не собираемся останавливаться, чемпионат Европы только начался. Мы знаем, что нашим следующим соперником будет Испания, и мы должны сделать все, чтобы выйти в следующий этап», — заявил Георгий Микаутадзе.
Встреча сборных Грузии и Испании в 1/8 финала состоится 30 июня в Кельне.
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