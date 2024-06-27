

В монастырском комплексе Гелати начинаются работы по восстановлению кровли

27.06.2024 12:02





Монастырский комплекс Гелати закроют для посетителей со 2 июля по 15 августа из-за работ по восстановлению кровли. Об этом сообщили в патриархии Грузии.



«Работы по перекрытию единой/временной кровли главного храма переходят в фазу масштабных и очень ответственных. В целях обеспечения безопасности посетителей и по просьбе немецких специалистов, которые должны провести указанные работы, решено со 2 июля временно закрыть монастырский комплекс Гелати для паломников и посетителей до 15 августа», — сказано в заявлении.



Гелати — монастырский комплекс близ Кутаиси на западе Грузии, один из самых значимых средневековых памятников архитектуры Грузии. Комплекс известен своими уникальными фресками, а также самой богатой на Кавказе мозаикой в византийском стиле. Гелати с 1994 года — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Монастырь пострадал из-за неправильной реставрации в разные годы. Споры вокруг этой темы продолжаются уже много лет.



В феврале прошлого года Минкульт уступил патриархии руководство реставрацией комплекса, после большого скандала — в ГПЦ тогда назвали ситуацию катастрофической.



Источник: Новости - Грузия

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