|
|
|
Иванишвили обещал еще 30 млн сборной Грузии в случае победы над Испанией
27.06.2024 12:11
Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили поздравляет сборную Грузии по футболу с победой над командой Португалии на Чемпионате Европы, говорится в письменном заявлении, распространенном правящей партией.
«При этом по инициативе Бидзины Иванишвили в случае победы в 1/8 финала, во встрече с Испанией и выхода в следующий этап сборная Грузии получит в качестве награды дополнительно 30 миллионов лари. Ранее 30 млн он обещал команде за выход из группы.
Почетный председатель «Грузинской мечты» благодарит каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту историческую победу мечты», — говорится в сообщении.
Напомним, что в третьем матче группового этапа Чемпионата Европы Грузия одержала историческую победу, разгромив сборную Португалии со счетом 2:0 и выйдя в 1/8 финала. Первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия на второй минуте после начала встречи, а второй, во втором тайме, с пенальти забил Георгий Микутадзе.
30 июня Грузия встретится с Испанией в 1/8 финала.
Первый матч чемпионата сборная Грузии провела против Турции 18 июня и проиграла со счетом 1:3, во втором, состоявшемся 22 июня, со сборной Чехии сыграла вничью, 1:1, и завоевала первое очко на чемпионате Европы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна