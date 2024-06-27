

Иванишвили обещал еще 30 млн сборной Грузии в случае победы над Испанией

27.06.2024 12:11





Основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили поздравляет сборную Грузии по футболу с победой над командой Португалии на Чемпионате Европы, говорится в письменном заявлении, распространенном правящей партией.



«При этом по инициативе Бидзины Иванишвили в случае победы в 1/8 финала, во встрече с Испанией и выхода в следующий этап сборная Грузии получит в качестве награды дополнительно 30 миллионов лари. Ранее 30 млн он обещал команде за выход из группы.



Почетный председатель «Грузинской мечты» благодарит каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту историческую победу мечты», — говорится в сообщении.



Напомним, что в третьем матче группового этапа Чемпионата Европы Грузия одержала историческую победу, разгромив сборную Португалии со счетом 2:0 и выйдя в 1/8 финала. Первый гол в матче забил Хвича Кварацхелия на второй минуте после начала встречи, а второй, во втором тайме, с пенальти забил Георгий Микутадзе.



30 июня Грузия встретится с Испанией в 1/8 финала.



Первый матч чемпионата сборная Грузии провела против Турции 18 июня и проиграла со счетом 1:3, во втором, состоявшемся 22 июня, со сборной Чехии сыграла вничью, 1:1, и завоевала первое очко на чемпионате Европы.





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