

«Грузинская мечта» от имени Иванишвили подтвердила премию грузинским футболистам в 30 млн. лари

27.06.2024 12:52





Правящая «Грузинская мечта» от имени своего основателя, миллиардера Бидзины Иванишвили поздравила национальную сборную по футболу с выходом в плей-офф Евро-2024, подтвердив предоставление премии в 30 млн лари. Заявление партии сегодня распространили проправительственные СМИ.



«Национальной сборной будет передана учрежденная премия, 30 млн лари… Почетный председатель «Грузинской мечты» благодарит каждого игрока футбольной команды, тренерский штаб и грузинских болельщиков за эту историческую победу мечты», — говорится в заявлении.



«По инициативе Бидзины Иванишвили», в случае победы в 1\8 финала над Испанией и выхода в следующий этап, сборная Грузии получит еще 30 млн лари в качестве премии, сказано в обращении.



24 апреля благотворительный фонд Иванишвили «Карту» пообещал передать игрокам и тренерам команды 30 млн лари, если на дебютном чемпионате Европы они смогут выйти из подгруппы. Дополнительно по 30 млн лари «Карту» обещал сборной за каждую последующую победу на соревнованиях.



О премии объявили вскоре после того, как игроки сборной публично поддержали требования протестующих против закона об иноагентах и осудили насилие против демонстрантов. В «Карту» свою инициативу объяснили «поддержкой мотивации» футболистов.



Сборная Грузии впервые в своей истории попала в финальную стадию крупного международного турнира.



26 июня команда обыграла Португалию со счетом 2:0 в заключительном матче своего дебютного чемпионата Европы.



По итогам группового этапа национальная сборная набрала четыре очка в трех играх. Она заняла третье место в турнирной таблице квартета F.



В 1/8 финала грузинская команда встретится с Испанией 30 июня в Кельне.



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