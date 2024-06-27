

Вратаря сборной Грузии проверили на допинг

27.06.2024 14:36





Вратаря сборной Грузии проверили на допинг после сенсационной победы над Португалией.



Во вчерашнем матче против Португалии Георгий Мамардашвили спасал сборную Грузии по меньшей мере девять раз.



Он был признан лучшим игроком матча Грузия - Чехия (1:1). Мамардашвили записал на свой счет 20 сейвов и показал в групповом этапе Евро 2024 лучший результат среди голкиперов.





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