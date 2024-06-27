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Георгий Мамардашвили и Георгий Микаутадзе вошли в символическую сборную группового этапа
27.06.2024 15:09
Завершился групповой этап Евро-2024, сборная Грузии в третьем туре победила Португалию (2:0) и завоевала путевку в 1/8 финала.
Статистический веб-сайт whoscored.com составил символическую команду группового этапа, в которую из сборной Грузии вошли вратарь Георгий Мамардашвили и нападающий Георгий Микаутадзе — в групповом этапе Георгий Мамардашвили принял участие во всех трёх матчах сборной Грузии, сыграл один «сухой» матч и сделал 20 сейвов, Микаутадзе забил три гола и стал лучшим бомбардиром группового этапа.
Напомним, что в первом матче группового этапа чемпионата Европы сборная Грузии проиграла Турции 1:3, сыграла вничью с Чехией 1:1, а в последнем туре обыграла Португалию 2:0 и вышла в плей-офф, где встретится со сборной Испании в Кельне 30 июня в 23:00.
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