

Грузия получит 12,25 млн евро после выхода в 1/8 финала Евро-2024

27.06.2024 16:58





Для команд, участвующих в чемпионате Европы, руководящий орган европейского футбола УЕФА предусматривает денежное вознаграждение.



Сборная Грузии получает от УЕФА 9,25 миллиона евро за путёвку на чемпионат.



По правилам турнира, на групповом этапе команда получает дополнительно 1 миллион евро за каждый выигранный матч, а за ничью приз составляет 500 000 евро. Кроме того, УЕФА определил денежный приз за выход в следующие этапы турнира. В частности, за выход в 1/8 финала команды получают дополнительно 1,5 миллиона евро.



Соответственно, за ничью с Чехией национальная сборная должна получить от УЕФА 500 тысяч евро, а за поражение от Португалии — 1 миллион евро, к которым следует добавить вознаграждение, определенное за выход в плей-офф — что в общей сложности на данном этапе составляет 3 миллиона евро. Прибавьте к этому 9,25 миллиона за поездку на чемпионат Европы, и общая сумма составит 12,25 миллиона евро (около 37 миллионов лари).



Если Грузия победит Испанию и выйдет в четвертьфинал, к этой сумме добавятся 2,5 миллиона евро.



Бонусная система выглядит следующим образом:



плата за участие — 9,25 млн евро;

Матчевый бонус: за победу — 1 миллион евро; Ничья— 500 000 евро;

Квалификация в 1/8 финала — 1,5 миллиона евро;

выход в четвертьфинал — 2,5 миллиона евро;

выход в полуфинал — 4 миллиона евро;

Финалист чемпионата — 5 миллионов евро;

Победитель чемпионата — 8 миллионов евро.



На сайте УЕФА указано, что максимальная сумма, которую может получить чемпион в случае победы во всех трех матчах группового этапа, составляет 28,25 миллиона евро.





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