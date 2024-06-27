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Продажа билетов на матч сборных Грузии и Испании на Евро-2024 стартует 28 июня
27.06.2024 19:41
Грузинские болельщики смогут приобрести билеты на матч национальной сборной с командой Испании с 28 июня. Об этом сообщает Федерация футбола Грузии.
«Продажа билетов на матч 1/8 финала Евро-2024 для болельщиков национальной сборной Грузии начнется 28 июня, с 12:00 по тбилисскому времени», — говорится в сообщении.
Билеты будут продаваться только на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
26 июня сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф.
Теперь в 1/8 финала грузинская команда сыграет с трехкратным победителем чемпионата Европы, Испанией. Матч состоится 30 июня в Кельне.
На Евро-2024 Испания заняла первое место в группе В, одержав три победы в трех матчах.
Грузия – дебютант Евро. По итогам группового этапа команда набрала четыре очка в трех играх. Сборная заняла третье место в турнирной таблице квартета F.
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