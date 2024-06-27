Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Продажа билетов на матч сборных Грузии и Испании на Евро-2024 стартует 28 июня


27.06.2024   19:41


Грузинские болельщики смогут приобрести билеты на матч национальной сборной с командой Испании с 28 июня. Об этом сообщает Федерация футбола Грузии.

«Продажа билетов на матч 1/8 финала Евро-2024 для болельщиков национальной сборной Грузии начнется 28 июня, с 12:00 по тбилисскому времени», — говорится в сообщении.

Билеты будут продаваться только на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

26 июня сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф.

Теперь в 1/8 финала грузинская команда сыграет с трехкратным победителем чемпионата Европы, Испанией. Матч состоится 30 июня в Кельне.

На Евро-2024 Испания заняла первое место в группе В, одержав три победы в трех матчах.

Грузия – дебютант Евро. По итогам группового этапа команда набрала четыре очка в трех играх. Сборная заняла третье место в турнирной таблице квартета F.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна