

Продажа билетов на матч сборных Грузии и Испании на Евро-2024 стартует 28 июня

27.06.2024 19:41





Грузинские болельщики смогут приобрести билеты на матч национальной сборной с командой Испании с 28 июня. Об этом сообщает Федерация футбола Грузии.



«Продажа билетов на матч 1/8 финала Евро-2024 для болельщиков национальной сборной Грузии начнется 28 июня, с 12:00 по тбилисскому времени», — говорится в сообщении.



Билеты будут продаваться только на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



26 июня сборная Грузии обыграла команду Португалии со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 и вышла в плей-офф.



Теперь в 1/8 финала грузинская команда сыграет с трехкратным победителем чемпионата Европы, Испанией. Матч состоится 30 июня в Кельне.



На Евро-2024 Испания заняла первое место в группе В, одержав три победы в трех матчах.



Грузия – дебютант Евро. По итогам группового этапа команда набрала четыре очка в трех играх. Сборная заняла третье место в турнирной таблице квартета F.





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