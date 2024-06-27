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Беседку в одном из районов Тбилиси назвали именем тренера сборной Грузии
27.06.2024 20:34
На беседке в тбилисском районе Сабуртало появилась табличка c надписью «улица Вилли Саньоля, 1». Фото новой достопримечательности опубликовала в фейсбуке жительница Тбилиси Нини Мтварадзе.
Цитата. «Не желаете беседку имени Вилли Саньоля? История такая: на [проспекте] Важа-Пшавела, в первом квартале, именно в этом месте, вчера во время футбола возникла идея назвать это место именем Вилли Саньоля. Неофициально, разумеется. Вперед, Грузия!» — написала Нини Мтварадзе.
Контекст. Французской футболист Вилли Саньоль тренирует сборную Грузии с 2021 года. После матча с Португалией он заявил, что за последние 15 лет грузинский футбол изменился: футболисты «хотят не просто побеждать, а побеждать, играя хорошо».
По словам тренера, в матче с Португалией главное было ни о чем не сожалеть. «Когда сборная впервые выступает [на Чемпионате Европы], она находится под большим давлением. Главное было достичь того, чтобы Грузия гордилась, и мы это сделали!» — сказал Саньоль.
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