Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сегодня начнется продажа билетов на матч Грузия-Испания на Евро-2024


28.06.2024   10:34


Продажа билетов на матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 для болельщиков национальной сборной Грузии начнется сегодня, в 12:00 по тбилисскому времени. Информацию распространяет Федерация футбола.

Приобрести билеты на чемпионат Европы можно будет на портале УЕФА.

Федерация также публикует соответствующие правила:

Для входа на портал необходимо создать персональную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя необходимо будет заполнить на сайте имеющиеся поля.

В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь включится 28 июня в 12:00 по тбилисскому времени. Один пользователь сможет приобрести максимум 2 билета на матч Испания-Грузия.

На портале будут доступны четыре категории билетов:

Прайм-категория - 500 евро.

Первая категория - 250 евро

Вторая категория - 175 евро.

Третья категория - 85 евро.

Четвертая категория - 50 евро.

«Купить билеты можно с помощью электронного кошелька Alipay или банковских карт (VISA или Mastercard). К цене билета комиссия банка не добавляется.

На выбор и покупку желаемого билета у каждого пользователя есть 15 минут. После завершения банковской операции письмо, подтверждающее покупку билета, отразится в соответствующем разделе вашего личного профиля и будет отправлено на указанный вами личный адрес электронной почты. Позже вы получите билет на игру за день до матча», - говорится в информации.

Напомним, сборная Грузии по футболу 30 июня в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против сборной Испании в Кельне, игра начнтся в 23:00 по тбилисскому времени.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна