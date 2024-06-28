

Сегодня начнется продажа билетов на матч Грузия-Испания на Евро-2024

28.06.2024 10:34









Приобрести билеты на чемпионат Европы можно будет



Федерация также публикует соответствующие правила:



Для входа на портал необходимо создать персональную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя необходимо будет заполнить на сайте имеющиеся поля.



В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь включится 28 июня в 12:00 по тбилисскому времени. Один пользователь сможет приобрести максимум 2 билета на матч Испания-Грузия.



На портале будут доступны четыре категории билетов:



Прайм-категория - 500 евро.



Первая категория - 250 евро



Вторая категория - 175 евро.



Третья категория - 85 евро.



Четвертая категория - 50 евро.



«Купить билеты можно с помощью электронного кошелька Alipay или банковских карт (VISA или Mastercard). К цене билета комиссия банка не добавляется.



На выбор и покупку желаемого билета у каждого пользователя есть 15 минут. После завершения банковской операции письмо, подтверждающее покупку билета, отразится в соответствующем разделе вашего личного профиля и будет отправлено на указанный вами личный адрес электронной почты. Позже вы получите билет на игру за день до матча», - говорится в информации.



Напомним, сборная Грузии по футболу 30 июня в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против сборной Испании в Кельне, игра начнтся в 23:00 по тбилисскому времени. Продажа билетов на матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 для болельщиков национальной сборной Грузии начнется сегодня, в 12:00 по тбилисскому времени. Информацию распространяет Федерация футбола.Приобрести билеты на чемпионат Европы можно будет на портале УЕФА Федерация также публикует соответствующие правила:Для входа на портал необходимо создать персональную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя необходимо будет заполнить на сайте имеющиеся поля.В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь включится 28 июня в 12:00 по тбилисскому времени. Один пользователь сможет приобрести максимум 2 билета на матч Испания-Грузия.На портале будут доступны четыре категории билетов:Прайм-категория - 500 евро.Первая категория - 250 евроВторая категория - 175 евро.Третья категория - 85 евро.Четвертая категория - 50 евро.«Купить билеты можно с помощью электронного кошелька Alipay или банковских карт (VISA или Mastercard). К цене билета комиссия банка не добавляется.На выбор и покупку желаемого билета у каждого пользователя есть 15 минут. После завершения банковской операции письмо, подтверждающее покупку билета, отразится в соответствующем разделе вашего личного профиля и будет отправлено на указанный вами личный адрес электронной почты. Позже вы получите билет на игру за день до матча», - говорится в информации.Напомним, сборная Грузии по футболу 30 июня в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против сборной Испании в Кельне, игра начнтся в 23:00 по тбилисскому времени.





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