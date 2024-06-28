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Сегодня начнется продажа билетов на матч Грузия-Испания на Евро-2024
28.06.2024 10:34
Продажа билетов на матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 для болельщиков национальной сборной Грузии начнется сегодня, в 12:00 по тбилисскому времени. Информацию распространяет Федерация футбола.
Приобрести билеты на чемпионат Европы можно будет на портале УЕФА.
Федерация также публикует соответствующие правила:
Для входа на портал необходимо создать персональную страницу или, если она есть, пройти авторизацию. Для создания полноценного профиля пользователя необходимо будет заполнить на сайте имеющиеся поля.
В начале процесса покупки билетов портал УЕФА присвоит вам номер очереди. Очередь включится 28 июня в 12:00 по тбилисскому времени. Один пользователь сможет приобрести максимум 2 билета на матч Испания-Грузия.
На портале будут доступны четыре категории билетов:
Прайм-категория - 500 евро.
Первая категория - 250 евро
Вторая категория - 175 евро.
Третья категория - 85 евро.
Четвертая категория - 50 евро.
«Купить билеты можно с помощью электронного кошелька Alipay или банковских карт (VISA или Mastercard). К цене билета комиссия банка не добавляется.
На выбор и покупку желаемого билета у каждого пользователя есть 15 минут. После завершения банковской операции письмо, подтверждающее покупку билета, отразится в соответствующем разделе вашего личного профиля и будет отправлено на указанный вами личный адрес электронной почты. Позже вы получите билет на игру за день до матча», - говорится в информации.
Напомним, сборная Грузии по футболу 30 июня в 1/8 финала чемпионата Европы сыграет против сборной Испании в Кельне, игра начнтся в 23:00 по тбилисскому времени.
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