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Грузинские болельщики вновь смогут посмотреть матч Испания-Грузия на стадионе им. Михаила Месхи


28.06.2024   11:46


«Грузинские болельщики смогут присутствовать на открытом показе очередного матча сборной Грузии 30 июня на стадионе им. Михаила Месхи», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании правительства муниципалитета.

По его словам, во время показа указанного матча, чтобы болельщики могли беспрепятственно передвигаться, часть муниципальных автобусов будет курсировать в течение продленного периода времени.

«Все болельщики, желающие поддержать сборную, приходите на стадион им. Михаила Месхи. Посещение показа бесплатное. На территории, организованной мэрией Тбилиси и Федерацией футбола Грузии, будут установлены шесть больших экранов, а за пределами стадиона будет организована зона питания. Граждане, которые собираются прийти на трансляцию матча на стадионе им. Михаила Месхи, будут обслуживать автобусы: N173, N301, N307, N311, N345, N351, N354, N358, N359, N385 и N388 до 02:00, 1-го июля», — заявил Каха Каладзе.

Сборная Грузии по футболу встретится со сборной Испании в немецком Кельне 30 июня в 23:00 по тбилисскому времени.


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