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Для грузинских болельщиков будут организованы чартерные рейсы на матч с Испанией
28.06.2024 13:47
Для грузинских болельщиков будут организованы чартерные рейсы на матч Грузия-Испания 29 и 30 июня.
Полёты будут осуществляться по направлению Тбилиси – Кёльн – Тбилиси из международного аэропорта Тбилиси. Стоимость субсидированного авиабилета в одну сторону по-прежнему будет составлять 195 евро. Таким образом, стоимость авиабилета туда и обратно составит 390 евро.
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