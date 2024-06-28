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Форвард сборной Грузии Жорж Микаутадзе может перейти в «Монако»


28.06.2024   15:29


Французский «Монако» близок к трансферу нападающего Георгия (Жоржа) Микаутадзе, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром Евро-2024 с тремя голами.

По информации журналиста Фабрицио Романо, условия контракта с самим футболистом уже согласованы. В услугах Микаутадзе заинтересованы и другие клубы, но «Монако» надеется оформить трансфер до конца ЕВРО.

Микаутадзе принадлежит «Метцу», который занял 16-е место в минувшем сезоне французской Лиги 1 и вылетел во второй дивизион. В составе клуба Микаутадзе за сезон забил 13 голов в 20 матчах.

Клуб «Монако» занял в чемпионате Франции второе место, уступив лишь ПСЖ.

До начала ЕВРО трансферная стоимость Микаутадзе составляла, согласно порталу Transfermarkt, 15 млн евро.


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