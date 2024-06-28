

Все субсидированные авиабилеты на матч Грузия-Испания проданы

28.06.2024 15:30





Все билеты на чартерные рейсы для грузинских болельщиков на матч 1/8 финала чемпионата Европы между Грузией и Испанией проданы.



Министерство экономики Грузии распространило информацию о продолжении субсидирования билетов. Рейсы будут осуществляться по направлению Тбилиси – Кельн – Тбилиси, стоимость билета в одном направлении составит 195 евро.



Субсидируемые рейсы будут выполнять две авиакомпании: «Georgian Airways» и «Georgian Wings». Чартеры из Тбилисского международного аэропорта будут выполняться 29 и 30 июня, а 2 июля грузинские болельщики смогут вернуться в Грузию из Германии.



«Чартерные рейсы будут выполнять авиакомпании: «Georgian Airways» и «Georgian Wings».

Воспользоваться льготным авиабилетом смогут граждане Грузии, у которых есть билеты на футбольный матч. Авиабилеты можно приобрести на онлайн-портале TKT.GE», — говорится в сообщении Минэкономики.



Через полчаса после заявления Министерства экономики все билеты в Кельн и обратно на TKT.GE были проданы.





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