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Концерт в поддержку кафе Mziuri пройдет 1 июля
28.06.2024 18:43
В кафе в 20:00 выступят: MokuMoku, Tamada, LOUDSPEAKERS, Заза Хуцишвили, Александр Харанаули и другие артисты. В начале июня кафе Mziuri не продлили договор аренды — заведение может закрыться после восьми лет работы.
Детали. «В понедельник присоединяйтесь к нам, и вместе мы обратимся к мэру Тбилиси, попросим его изменить свое решение и позволить социальному кафе Mziuri продолжить свою деятельность!» — сказано в анонсе концерта.
Кафе также запустило петицию с призывом сохранить заведение. Ее подписали более пяти тысяч человек.
Контекст. Кафе получило уведомление от Агентства по управлению имуществом 15 июня. В нем сказано, что мэрия не будет продлевать контракт с владельцами кафе, а здание выставят на аукцион. Власти сообщили, что на месте кафе откроют проект для «мобилизации средств в местный бюджет».
Кафе Mziuri работает при входе в парк Мзиури с 2016 года и организовало более 800 образовательных, экологических, культурных и благотворительных мероприятий. Кафе позиционирует себя как пространство, адаптированное для людей с разными потребностями. В петиции заведения сказано, что оно функционирует по принципам социального предпринимательства, то есть использует прибыль на развитие социальных проектов.
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