

Мамардашвили: Кварацхелия лучше всех испанцев

29.06.2024 20:16





На состоявшейся перед матчем с Испанией пресс-конференции вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили ответил на вопросы журналистов и рассказал об ожиданиях, связанных с предстоящим матчем.



«Я сказал, что Кварацхелия лучше всех испанцев. Это не значит, что я не уважаю испанцев, они одни из лучших на турнире, но я как обычный грузин болею за Хвичу, считаю, что он один из лучших игроков в мире и может завоевать «Золотой мяч».



Что касается завтрашней встречи, то нас ожидает сложная игра. Думаю, Испания не предаст свой стиль, будет играть в открытый футбол и атаковать. И нам предстоит сыграть так же, как против Португалии – без ошибок в защите и остро в контратаках. Однако игра в защите не означает, что мы не будем опасны в атаке.



Что касается слов Начо о том, что испанцы забьют много голов, посмотрим, насколько они будут успешны. Если будет ли серия пенальти? Я изучаю игроков соперника перед матчем, поэтому и в этом матче буду готов ко всему», — сказал Георгий Мамардашвили.



Матч между сборными Грузии и Испании в рамках 1/8 финала Евро-2024 начнется в Кельне 30 июня в 23:00 по тбилисскому времени. Прямую трансляцию матча будут вести Первый канал Грузии, Первый канал Спорт и Грузинское радио.







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