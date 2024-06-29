

Вилли Саньоль: Нам терять нечего

29.06.2024 20:19





Перед встречей с Испанией в 1/8 чемпионата Европы главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел на кельнском стадионе пресс-конференцию — французский специалист надеется, что команда продолжит успешный курс.



«Победа над Португалией была очень эмоциональной, потому что никто этого не ожидал. Мы очень рады, что остаемся здесь. У нас было всего четыре дня на восстановление, всем хотелось бы еще два дня, но я не думаю, что это проблема. Надеюсь, игроки восстановили силы и с нетерпением ждут выхода на поле.



Осеннее поражение от Испании (1:7) я сейчас комментировать не могу – это было тяжело для нас, но иногда для продвижения вперед по жизни нужно и такое, ведь без трудностей не добьёшься успеха. На мой взгляд, тот факт, что мы сегодня находимся здесь, означает, что то болезненное поражение стало для нас хорошим уроком.



За последние три года мы проиграли Испании четыре раза. Мы хорошо знаем эту команду, и я надеюсь, что завтра будет другая встреча. Наш соперник не пропустил ни одного мяча на нынешнем чемпионате Европы и является одним из лучших на турнире. Впереди нас ждет самое жесткое противостояние, но сейчас другая атмосфера и многое может измениться.



До начала работы в Грузии я мало что знал об этой стране, и мне потребовалось время, чтобы ее узнать. Теперь я многому научился, я очень счастлив в Грузии. В общем, если вам не нравится то место, где вы находитесь, вы не сможете хорошо выполнять свою работу.



Мы работаем с этими игроками уже три года и хорошо понимаем друг друга. Я придаю большое значение обороне и дисциплине, но когда у них есть мяч, им позволено делать все что угодно. Футбол – это не математика и не шахматы, нужно играть с чувствами и опытом, это хорошо подойдет Грузии. После первой встречи я увидел именно характер грузин. У меня более спокойный менталитет, грузинские игроки более эмоциональны, но это хороший баланс, и наши менталитеты хорошо сочетаются друг с другом.



Испания – такая же большая команда, как и Португалия, но мы хотим показать им и Европе, что мы не только хороши в защите, но и можем контролировать мяч. У нас были такие попытки против Португалии, и мы постараемся сделать то же самое завтра. Мысли только об обороне не принесут нам никакой пользы. В Испании сильные игроки на всех позициях, и командно они тоже очень сильные. Однако я думаю, что Грузия тоже показала хорошие результаты на групповом этапе.



Завтра новый матч, и мы будем принимать новые решения. Посмотрим, что это нам принесет. Мы уверены, потому что нам абсолютно нечего терять. Мы уже выиграли Евро-2024, и я очень рад, что нам предоставилась возможность еще раз сыграть на этом турнире», — сказал наставник грузинской сборной.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





