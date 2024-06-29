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Национальная администрация туризма Грузии принимает пресс-тур из Израиля
29.06.2024 20:37
Национальная администрация туризма Грузии принимает пресс-тур из Израиля.
В целях популяризации туристического направления Грузии цикл передач о нашей стране подготовит программа Девятого канала Израиля «Собственное мнение».
В ходе визита участники тура посетят Тбилиси, Боржоми, Гудаури, Гори, Кахетию, Кутаиси и Батуми.
Информацию распространяет пресс-служба Национальной администрации туризма.
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