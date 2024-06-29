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Национальная администрация туризма Грузии принимает пресс-тур из Израиля


29.06.2024   20:37


Национальная администрация туризма Грузии принимает пресс-тур из Израиля.

В целях популяризации туристического направления Грузии цикл передач о нашей стране подготовит программа Девятого канала Израиля «Собственное мнение».

В ходе визита участники тура посетят Тбилиси, Боржоми, Гудаури, Гори, Кахетию, Кутаиси и Батуми.

Информацию распространяет пресс-служба Национальной администрации туризма.


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