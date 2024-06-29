

Юлиан Нагельсман: Сборная Грузии растет, что доказывает, что новый формат Евро-2024 – правильное решение

29.06.2024 20:49





Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман считает, что нынешний формат чемпионата Европы с участием 24 команд является оптимальным и в качестве примера привел сборную Грузии.



«Для маленьких стран важно участвовать в таком большом турнире. Это всегда интересно. Одним из примеров является сборная Грузии. Эта команда выглядит все лучше и лучше после каждой игры, и это невероятно.



Чемпионат Европы – турнир особенный и сам по себе интересен для всех. Сборная Грузии подтверждает, что новый формат чемпионата Европы — правильное решение», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.



Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году. Грузия вышла с третьего места в группе плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала команда Вилли Саньоли встретится с Испанией. Матч пройдет в Кельне 30 июня в 23:00 по тбилисскому времени – прямой репортаж вам предложит Первый канал Грузии.







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