|
|
|
Юлиан Нагельсман: Сборная Грузии растет, что доказывает, что новый формат Евро-2024 – правильное решение
29.06.2024 20:49
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман считает, что нынешний формат чемпионата Европы с участием 24 команд является оптимальным и в качестве примера привел сборную Грузии.
«Для маленьких стран важно участвовать в таком большом турнире. Это всегда интересно. Одним из примеров является сборная Грузии. Эта команда выглядит все лучше и лучше после каждой игры, и это невероятно.
Чемпионат Европы – турнир особенный и сам по себе интересен для всех. Сборная Грузии подтверждает, что новый формат чемпионата Европы — правильное решение», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.
Последний раз 16 национальных сборных принимали участие в финальной стадии чемпионата Европы в 2012 году. Грузия вышла с третьего места в группе плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала команда Вилли Саньоли встретится с Испанией. Матч пройдет в Кельне 30 июня в 23:00 по тбилисскому времени – прямой репортаж вам предложит Первый канал Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна