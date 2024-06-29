

УЕФА: Успех Грузии – исторический момент для малых стран

29.06.2024 21:04





Официальная страница УЕФА посвятила письмо выходу сборной Грузии в 1/8 финала Евро-2024.



Новые лица и больше сюрпризов: чемпионат Европы становится более конкурентным:



«Групповой этап Евро-2024 завершился захватывающе: его результаты подчеркивают уровень игры в европейском футболе и показывают, как развивался турнир, чтобы дать большему количеству команд шанс проявить себя на европейской арене.

Среди тех, кто радовался выходу своей команды в 1/8 финала Евро-2024, особенно были слышны голоса грузинских болельщиков — победив Португалию (2:0), они отпраздновали свой первый в истории выход в плей-офф на крупном футбольном турнире.



Дебютант Грузия присоединилась к Словении и Румынии в плей-офф, которые вернулись на чемпионат Европы после турнира 2000 года. Между тем, Австрия развеяла предтурнирные прогнозы, возглавив турнирную таблицу в сложной группе, в которую входят Франция, Нидерланды и Польша.



Равные возможности.



Увеличение количества команд на чемпионате Европы способствовало достижению цели УЕФА по повышению конкурентоспособности европейского футбола. Нововведение Лиги наций открывает новый способ претендовать на чемпионат Европы, что исторически было проблемой для некоторых небольших футбольных стран и которое имеет решающее значение для роста уровня и интереса к футболу. Успех Грузии на Евро-2024 является новейшим шагом в периоде развития, в котором Лига Наций сыграла важную роль.



Финансовая поддержка – еще один способ укрепить европейский футбол. После окончания Евро-2024 примерно две трети доходов от турнира будут распределены между 55 ассоциациями-членами УЕФА и использованы для развития футбола», — говорится в письме УЕФА.







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