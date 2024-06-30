

Грузия VS Испания - две Иберии сразятся в 1/8 финала Евро-2024

30.06.2024 11:37





Сегодня день самого важного матча в истории грузинского футбола – на текущем чемпионате Европы в Германии встретятся представители двух Иберий, Востока и Запада. В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Испанией 30 июня в Кельне. Телерепортаж о матче с 22:50 по Тбилисскому времени будут вести «Первый канал Грузии» и «Первый канал Спорт», а радиорепортаж – «Радио Грузии» (FM 102.3).



Без Меквабишвили



Сборная Грузии провела последнюю тренировку перед очередной встречей 1/8 финала с Испанией на базе «Фельберт». 29 июня команда Вилли Саньоли тренировалась в полном составе. Но в заявке на матч будет 25 игроков. Анзор Меквабишвили пропустит матч против Испании из-за желтых карточек, полученных в матчах против Чехии и Португалии.



Согласно английскому изданию Standard, команда Вилли Саньоли одержала самую сенсационную победу в истории чемпионатов Европы, победив Португалию, расположенную намного выше в рейтинге ФИФА, и вышла в плей-офф.



Очевидно, повторить то же самое со сборной Испании, которая вышла в 1/8 финала не потеряв ни одного очка, будет очень сложно. Но наша команда не теряет надежды. Не будем забывать, что Испания уже однажды терпела поражение от Грузии.



В ожидании другой игры



Последний раз эти команды встречались в отборочном цикле Евро-2024 – в Тбилиси испанцы обыграли нас с самым крупным счетом в истории (1:7), а домашний матч выиграли 3:1.



Однако отличное выступление сборной Грузии на Евро-2024 и особенно победа над Португалией (2:0) заставляют испанцев думать, что теперь им придется гораздо сложнее. Тем не менее, Испания явный фаворит матча.



Испанцы



Ла Роха выиграла все матчи в непростой группе B и не пропустила ни одного гола. Теперь испанцам придется сохранять спокойствие в игре грузинами, чтобы встретиться с хозяевами турнира в четвертьфинале.



Луис де ла Фуэнте внес десять изменений в стартовый состав, выставленный в матче против Албании, который Испания выиграла со счетом 1:0. Начо Фернандес и Айозе Перес пытаются вернуться в форму после травмы.



Шествие фанатов



Болельщики сборной Грузии начнут собираться 30 июня в Кельне в 16:00 по местному времени на Йозеф-Ламмертинг-Аллее. Шествие к стадиону начнется в 18:30.



Французский судья



Восьмой финальный матч чемпионата Европы в Германии, который пройдет на стадионе «Рейн Энерджи» в Кельне, проведет французский арбитр Франсуа Летезье. УЕФА опубликовал решение на своей официальной странице.



Взаимные встречи



Сборная Грузии за неделю до чемпионата Европы 2016 года обыграла Испанию – тогда «Крестоносцы» произвели фурор в матче, прошедшем в Хетафе, и обыграли фаворита со счетом 1:0, гол забил Торнике Окриашвили.







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