

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» борются за грузинского голкипера, ставшего героем Евро-24

30.06.2024 15:42





«Ливерпуль» поборется с «Ньюкасл Юнайтед» за голкипера сборной Грузии и испанской «Валенсии» Георгия Мамардашвили. Об этом сообщает издание Fichajes.net со ссылкой на свои источники.



«Ливерпуль» рассматривает Мамардашвили в качестве замены бразильцу Алиссону Беккеру, который, по слухам, может оказаться в одной из команд Саудовской Аравии этим летом.



Пока что «красные» считаются лидером гонки за голкипером. Сообщается, что первое предложение «Ньюкасл» — 25 млн евро за грузина – «Валенсия» отклонила. Между тем «Ливерпуль» готов заплатить 40 млн евро.



«Его цена может вырасти еще больше после его выдающихся недавних выступлений», — пишет издание.



23-летний Георгий Мамардашвили – воспитанник тбилисского «Динамо» и на профессиональной арене дебютировал на родине. В 2021 году его отправили в аренду в «Валенсию», а уже на следующий год перешел в команду на постоянной основе за 850 тысяч евро.



Мамардашвили является одним из главных героев Евро-2024 по итогам группового раунда. Во многом благодаря ему грузинская команда сумела сенсационно выйти из квартета в 1/8 финала, где сыграет с командой Испании.



На чемпионате он отразил больше мячей, чем любой другой вратарь — 16 из последних 17. В матче с Португалией Мамардашвили не пропустил ни одного мяча.



Престижное британское футбольное изданиее FourFourTwo включило Мамардашвили в десятку лучших вратарей мира.



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