

Грузия стала лидером региона по числу учащихся в частных школах

30.06.2024 16:21





Грузия является лидером региона по числу учащихся в частных школах. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Galt & Taggart.



По состоянию на 2023/24 учебный год в частных школах Грузии обучалось 66,5 тысячи детей. Это 10,5% от всего числа школьников в стране.



В частных школах Турции учатся 7,4% от общего числа школьников, в Азербайджане – 5,2%, в Армении – 2,9%, в России – 0,9%.



В странах Евросоюза частные школы более популярны. Средний показатель по государствам сообщества для таких учреждений составляет 16%.



Если говорить о территориальном распределении, в Грузии частные школы работают преимущественно в крупных городах. Это объясняется относительно высокими доходами и социальным статусом населения.



В Тбилиси сосредоточено почти 19% всех частных школ Грузии – 111 учреждений. 17,1% — в Батуми, 12,5% — в Кутаиси, 5,3% — в Рустави, 3,8% — в других регионах.



Очевидная тенденция – больше всего частных школ в престижном тбилисском районе Ваке-Сабуртало – 49.



23 частных школы работают в Глдани-Надзаладеви – самом густонаселенном столичном районе, 17 – в Дидубе-Чугурети, 13 — в Исани-Самгори, девять – в Мтацминдинском районе.



До пандемии число учащихся в частных школах стабильно росло, в среднем на 2,8% в 2009–2019 годах. Ковид привел к спаду на 4,5%, но в последние годы наблюдалась тенденция к восстановлению спроса. Средний темп роста составил 5,3% в 2021-2023 годах.



По прогнозу Galt & Taggart, к 2028/29 учебному году доля учащихся в частных школах увеличится на 11,8% до 73,1 тысячи детей.



Источник: Новости - Грузия

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