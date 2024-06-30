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«Монако» достиг устных договоренностей о приобретении Жоржа Микаутадзе
30.06.2024 19:00
Форвард сборной Грузии по футболу Жорж Микаутадзе может перейти в «Монако».
«Монако» надеется оформить трансфер до конца Евро-2024.
Сейчас Микаутадзе играет в «Меце», который занял 16-е место в минувшем сезоне французской Лиги 1 и вылетел во второй дивизион. А «Монако» занял в чемпионате Франции второе место, уступив лишь ПСЖ.
В настоящий момент Микаутадзе является лучшим бомбардиром Евро-2024 с тремя голами. До начала ЕВРО трансферная стоимость Микаутадзе составляла, согласно Transfermarkt, 15 млн евро.
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