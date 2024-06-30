

«Монако» достиг устных договоренностей о приобретении Жоржа Микаутадзе

30.06.2024 19:00





Форвард сборной Грузии по футболу Жорж Микаутадзе может перейти в «Монако».



«Монако» надеется оформить трансфер до конца Евро-2024.



Сейчас Микаутадзе играет в «Меце», который занял 16-е место в минувшем сезоне французской Лиги 1 и вылетел во второй дивизион. А «Монако» занял в чемпионате Франции второе место, уступив лишь ПСЖ.



В настоящий момент Микаутадзе является лучшим бомбардиром Евро-2024 с тремя голами. До начала ЕВРО трансферная стоимость Микаутадзе составляла, согласно Transfermarkt, 15 млн евро.





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