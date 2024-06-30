

Грузинский боец ММА Роман Долидзе передал эстафету сборной Грузии по футболу

30.06.2024 19:01





Грузинский боец ММА Роман Долидзе после победы над американцем Энтони Смитом на турнире UFC 303 передал эстафету сборной Грузии по футболу, написав: "теперь время сборной Грузии”🥳



Также после победы Долидзе заявил:



"Большое спасибо. Я знаю, ребята, вы освистывали меня, но теперь я в Топ-10 в двух дивизионах. Так что вы запомните меня. Возможно это моя вина, что вы пока меня не знаете, но я исправлю все в будущем.



Я не люблю оправдываться. Это бои. Ты всегда должен быть готов. Но это новый дивизион для меня. Я здесь и теперь буду выступать в двух весовых категориях. Налетайте. Я теперь в Топ-10 в двух дивизионах. Я стану чемпионом!".





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