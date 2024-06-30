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Грузинский боец ММА Роман Долидзе передал эстафету сборной Грузии по футболу
30.06.2024 19:01
Грузинский боец ММА Роман Долидзе после победы над американцем Энтони Смитом на турнире UFC 303 передал эстафету сборной Грузии по футболу, написав: "теперь время сборной Грузии”🥳
Также после победы Долидзе заявил:
"Большое спасибо. Я знаю, ребята, вы освистывали меня, но теперь я в Топ-10 в двух дивизионах. Так что вы запомните меня. Возможно это моя вина, что вы пока меня не знаете, но я исправлю все в будущем.
Я не люблю оправдываться. Это бои. Ты всегда должен быть готов. Но это новый дивизион для меня. Я здесь и теперь буду выступать в двух весовых категориях. Налетайте. Я теперь в Топ-10 в двух дивизионах. Я стану чемпионом!".
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