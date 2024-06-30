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Патриарх благословил абитуриентов
30.06.2024 19:59
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II благословил абитуриентов.
Как отметил Патриарх, будет хорошо, если молодежь также уделит должное внимание профессиональному образованию, так как учеба в колледже и овладение профессией важны.
«Начинается период приемных экзаменов в вузы. Благословляю и желаю успехов всем, кто готовится получить знания и продолжить обучение. Да ниспошлет вам Господь разум и духовную силу.
Будет хорошо, если молодежь также уделит должное внимание профессиональному образованию, так как учеба в колледже и овладение профессией важны.
Так что поприще широко и возможности многообразны.
Да пребудет с вами Господь и ваш ангел-хранитель», - отметил патриарх.
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