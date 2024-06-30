

Патриарх благословил абитуриентов

30.06.2024 19:59





Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II благословил абитуриентов.



Как отметил Патриарх, будет хорошо, если молодежь также уделит должное внимание профессиональному образованию, так как учеба в колледже и овладение профессией важны.



«Начинается период приемных экзаменов в вузы. Благословляю и желаю успехов всем, кто готовится получить знания и продолжить обучение. Да ниспошлет вам Господь разум и духовную силу.



Будет хорошо, если молодежь также уделит должное внимание профессиональному образованию, так как учеба в колледже и овладение профессией важны.



Так что поприще широко и возможности многообразны.



Да пребудет с вами Господь и ваш ангел-хранитель», - отметил патриарх.





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