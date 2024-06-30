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Патриарх благословил абитуриентов


30.06.2024   19:59


Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II благословил абитуриентов.

Как отметил Патриарх, будет хорошо, если молодежь также уделит должное внимание профессиональному образованию, так как учеба в колледже и овладение профессией важны.

«Начинается период приемных экзаменов в вузы. Благословляю и желаю успехов всем, кто готовится получить знания и продолжить обучение. Да ниспошлет вам Господь разум и духовную силу.

Будет хорошо, если молодежь также уделит должное внимание профессиональному образованию, так как учеба в колледже и овладение профессией важны.

Так что поприще широко и возможности многообразны.

Да пребудет с вами Господь и ваш ангел-хранитель», - отметил патриарх.


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