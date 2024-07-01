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Грузия попрощалась со своим первым чемпионатом Европы в 1/8 финала
01.07.2024 10:36
Сборная Грузии по футболу завершила выступление на своем первом чемпионат Европы матчем против Испании в 1/8 финала.
В первой половине встречи счет открыла сборная Грузии. Гол в собственные ворота на 18-й минуте забил Ле Норман. Первый же гол в ворота Грузии испанцы забили на шестнадцатой минуте. Во второй половине матча испанцам удалось забить еще 3 гола и в итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу испанцев.
В результате Испания встретится с Германией в четвертьфинале.
18 июня сборная Грузии провела свой первый матч на чемпионате Европы против Турции и проиграла 1:3, а 22 июня встреча со сборной Чехии завершилась вничью 1:1, и грузинская команда завоевала первое очко на чемпионате Европы. 26 июня в третьем матче группового этапа сборная Грузии победила Португалию со счетом 2:0.
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