

Грузия попрощалась со своим первым чемпионатом Европы в 1/8 финала

01.07.2024 10:36





Сборная Грузии по футболу завершила выступление на своем первом чемпионат Европы матчем против Испании в 1/8 финала.



В первой половине встречи счет открыла сборная Грузии. Гол в собственные ворота на 18-й минуте забил Ле Норман. Первый же гол в ворота Грузии испанцы забили на шестнадцатой минуте. Во второй половине матча испанцам удалось забить еще 3 гола и в итоге матч завершился со счетом 4:1 в пользу испанцев.



В результате Испания встретится с Германией в четвертьфинале.



18 июня сборная Грузии провела свой первый матч на чемпионате Европы против Турции и проиграла 1:3, а 22 июня встреча со сборной Чехии завершилась вничью 1:1, и грузинская команда завоевала первое очко на чемпионате Европы. 26 июня в третьем матче группового этапа сборная Грузии победила Португалию со счетом 2:0.





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