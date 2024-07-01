

Вилли Саньоль: Мы гордимся тем, что сделали на чемпионате Европы

01.07.2024 10:38





На пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль дал оценку встрече 1/8 финала со сборной Испании на Евро-2024.



«Мы гордимся тем, что сделали на чемпионате Европы. При первом голе испанцев был явный офсайд. Если гол Нидерландов в ворота сборной Франции был отменен, то сегодня ситуация была в десять раз яснее. Видеорефери — прекрасное изобретение, но мы не знаем, как им правильно пользоваться. В одних и тех же эпизодах люди принимают разные решения, чего футболисты не понимают.



Сегодня мы завершили чемпионат Европы, и пока рано говорить о выходе на чемпионат мира 2026 года. У нас были плохие и хорошие периоды, но такое случается повсюду. Теперь нам следует спокойно проанализировать, что мы сделали и какой путь прошли. Конечно, мы будем довольны последними результатами, ведь в команде произошла потрясающая эволюция. Я горжусь футболистами. Сейчас мы подошли к концу этого пути, но надеемся, что впереди нас ждет еще лучший путь.



Мы фантастически сыграли как команда на Евро-2024. Я не говорю, что мы разочарованы, но мы все равно опечалены поражением. Но таков футбол. Мы проанализируем, что мы сделали в ближайшие дни. Игрокам стоит извлечь уроки из этого матча. Урок можно извлечь как из поражения, так и из победы», — заявил Саньоль.





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