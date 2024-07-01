

Посольство США: захватывающая игра и исторический путь

01.07.2024 10:43





Посольство США по итогам матча между сборными Грузии и Испании пишет в адрес грузинской национальной футбольной команды, что игра была захватывающей и сборная Грузии прошла исторический путь.



«Мы присоединяемся ко всем грузинским болельщикам и благодарим национальную команду за отличное выступление на чемпионате Европы. Какая захватывающая игра и исторический путь. Мы желаем вам еще больших успехов в будущем», — говорится в сообщении.



4:1 — с таким счетом завершился матч Грузия-Испания на 1/8 финала ЧЕ, который состоялся в Кельне. Победитель встретится в четвертьфинале с командой Германии, которая 29 июня обыграла команду Дании со счетом 2:0 на ЕВРО-2024.





Напомним, сборная Грузии провела первый матч на чемпионате Европы 18 июня против Турции и проиграла 1:3.



22 июня грузинская сборная завершила матч с Чехией вничью, 1:1, завоевав первое очко на чемпионате Европы.



26 июня сборная Грузии обыграла Португалию со счетом 2:0 в третьем матче группового этапа и вышла в плей-офф на своем первом чемпионате Европы.



Подчеркнем, сборная Грузии по футболу впервые сыграла на Чемпионате Европы — грузинские футболисты отобрали у сборной Греции «золотую путевку» в финальный матч отборочного этапа Чемпионата Европы на Dinamo Arena 26 марта текущего года.





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