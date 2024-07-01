

Главные тренеры сборных Грузии и Испании комментируют прошедший матч 1/8 финала

01.07.2024 11:31





Выступление сборной Грузии по футболу на Чемпионате Европы завершилось. После проигрыша команде Испании со счетом 1:4 «крестоносцы» выбывают из ЕВРО-2024. Сейчас для грузин начинается фаза изучения и анализа прошедших игр, заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль:



«Нам понадобится несколько дней, чтобы во всем разобраться. На этом турнире мы сыграли фантастически как команда. Я не говорю, что мы сегодня разочарованы, но нам немного грустно, потому что мы проиграли, но это футбол. Игроки должны научиться от сегодняшней игры одному – понять, что нужно быть на 100% готовыми играть на этом уровне. Мы все должны этому научиться, включая меня и федерацию. Мы можем многому научиться на победах и поражениях».



Сборная значительно эволюционировала за последнее время и главное – продолжать этот рост, отмечает наставник «крестоносцев».



Впереди Чемпионат мира, отмечают члены грузинской сборной.



«Мы действительно осуществили свою мечту, прошли группу и сразились с таким сложным соперником… Возможно, нам не хватило опыта, но все идет медленно, и мы будем стараться идти все дальше и дальше. Нам следует снова попасть на такие и более крупные турниры. На мой взгляд, мы заслуживаем всего этого», - сказал нападающий грузинской сборной Хвича Кварацхелия.



По завершении матча соперников похвалил и главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.



«Мы могли забить 8-9 голов. Соперник опасен на контратаках, но мы приложили все необходимые усилия… Мы столкнулись с трудностями из-за развития встречи, но сумели сохранить спокойствие. Они (сборная Грузии) пропустили четыре гола. Однако они могли бы забить гораздо больше», – сказал он.





Напомним, что матч между сборными Грузии и Испании завершился в пользу последней, со счетом 4:1.



На 18-й минуте матча сборная Грузии вышла вперёд: после попытки защитника Робена Ле Нормана помешать ударить Хвиче Кварацхелия мяч отскочил от игрока обороны в ворота испанцев (автогол).



В первом же тайме сборной Испании удалось сравнять счет - 1:1, а во втором испанцы забили еще 3 гола в ворота грузин.





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