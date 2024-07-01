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«Валенсия» поздравила своего грузинского вратаря с блестящей игрой на Евро-2024


01.07.2024   12:26


Испанский футбольный клуб «Валенсия» поздравляет сборную Испании с выходом в четвертьфинал и вместе с тем говорит об особенной игре Георгия Мамардашвили.

«Выступление Георгия Мамардашвили на Евро-2024 завершилось. Хотим поздравить нашего вратаря с тем, что он провел блестящий турнир, написав тем самым историю своей страны», — отмечается на социальной странице испанского клуба.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Грузии встретилась с Испанией и достойно завершила Евро-2024. Первый гол забили грузины, но в итоге Грузия проиграла 1:4.


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