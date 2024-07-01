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BBC: Грузия покидает Германию, заслужив уважение команд-соперников великолепной игрой


01.07.2024   12:51


«Грузия покидает Германию, заслужив уважение команд-соперников своей великолепной игрой, и выйдя в плей-офф», — об этом говорится в статье ВВС.

В материале также упоминается, что грузинские футболисты бесстрашно шли в контратаки и везде рисковали.

ВВС пишет, что Испания имела два дополнительных дня на подготовку к этому матчу и внесла десять замен в последней игре группового этапа.

«Однако их болельщики, конечно, остались довольны увиденным. Болельщики сборной Грузии после финального свистка остались на своих местах и долго аплодировали своим игрокам», — говорится в статье.

Согласно статье, незабываемые воспоминания у болельщиков остались после того, как Грузия в последнем матче группового этапа обыграла Португалию.


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