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The Guardian: Гонка Грузии, может быть, и окончена, но какое было выступление


01.07.2024   14:32


Издание The Guardian пишет об участии сборной Грузии по футболу в чемпионате Европы.

«Может быть, гонка в Грузии и окончена, но какое было выступление. Победа над Португалией навсегда останется в их футбольной истории», — отмечается на странице газеты.

Вчера сборная Грузии встретилась с Испанией в 1/8 финала чемпионата Европы и завершила борьбу на Евро-2024.


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