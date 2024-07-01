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The Guardian: Гонка Грузии, может быть, и окончена, но какое было выступление
01.07.2024 14:32
Издание The Guardian пишет об участии сборной Грузии по футболу в чемпионате Европы.
«Может быть, гонка в Грузии и окончена, но какое было выступление. Победа над Португалией навсегда останется в их футбольной истории», — отмечается на странице газеты.
Вчера сборная Грузии встретилась с Испанией в 1/8 финала чемпионата Европы и завершила борьбу на Евро-2024.
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