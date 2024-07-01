

The Guardian: Гонка Грузии, может быть, и окончена, но какое было выступление

01.07.2024 14:32





Издание The Guardian пишет об участии сборной Грузии по футболу в чемпионате Европы.



«Может быть, гонка в Грузии и окончена, но какое было выступление. Победа над Португалией навсегда останется в их футбольной истории», — отмечается на странице газеты.



Вчера сборная Грузии встретилась с Испанией в 1/8 финала чемпионата Европы и завершила борьбу на Евро-2024.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





