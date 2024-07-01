

Сборная Грузии по регби 5 июля сыграет тестовый матч с Фиджи в Батуми

01.07.2024 14:42





Не успели в Грузии отгреметь футбольные страсти, начинается время регби: 5 июля в Батуми у грузинской сборной игра с Фиджи.



Это первый матч июльской тестовой серии.



Фиджи является одним из немногих государств, где регби считается национальным видом спорта. В стране насчитывается более 120 тысяч зарегистрированных игроков при общей численности населения в 950 тысяч. С 1939 года перед каждым матчем «летучие фиджийцы» исполняют боевой танец.



Сборная Грузии семь раз играла против Фиджи и имеет только одну победу.



Последний раз Грузия и Фиджи встречались на Чемпионате мира в 2023 году, и тогда победа осталась за островитянами — 17:12.



Сейчас в мировом рейтинге регби команда Фиджи на 11 месте, Грузии — на 13.



Другие контрольные матчи у «лелос» летом:

13 июля — на выезде игра со сборной Японии

20 июля — в Сиднее игра с двухкратными чемпионами мира, сборной Австралии.

Начало игры с Фиджи 5 июля, на Adjarabet arena, в 20:00. Билеты от 20 до 150 лари ▶️ тут . Фан-зона с напитками, музыкой и развлечениями будет открыта с 17:00. Дети до шести лет — бесплатно.



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