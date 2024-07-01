Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сборная Грузии по регби 5 июля сыграет тестовый матч с Фиджи в Батуми


01.07.2024   14:42


Не успели в Грузии отгреметь футбольные страсти, начинается время регби: 5 июля в Батуми у грузинской сборной игра с Фиджи.

Это первый матч июльской тестовой серии.

Фиджи является одним из немногих государств, где регби считается национальным видом спорта. В стране насчитывается более 120 тысяч зарегистрированных игроков при общей численности населения в 950 тысяч. С 1939 года перед каждым матчем «летучие фиджийцы» исполняют боевой танец.

Сборная Грузии семь раз играла против Фиджи и имеет только одну победу.

Последний раз Грузия и Фиджи встречались на Чемпионате мира в 2023 году, и тогда победа осталась за островитянами — 17:12.

Сейчас в мировом рейтинге регби команда Фиджи на 11 месте, Грузии — на 13.

Другие контрольные матчи у «лелос» летом:
13 июля — на выезде игра со сборной Японии
20 июля — в Сиднее игра с двухкратными чемпионами мира, сборной Австралии.
Начало игры с Фиджи 5 июля, на Adjarabet arena, в 20:00. Билеты от 20 до 150 лари ▶️ тут . Фан-зона с напитками, музыкой и развлечениями будет открыта с 17:00. Дети до шести лет — бесплатно.


Новости - Грузия
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна