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Сборная Грузии по регби 5 июля сыграет тестовый матч с Фиджи в Батуми
01.07.2024 14:42
Не успели в Грузии отгреметь футбольные страсти, начинается время регби: 5 июля в Батуми у грузинской сборной игра с Фиджи.
Это первый матч июльской тестовой серии.
Фиджи является одним из немногих государств, где регби считается национальным видом спорта. В стране насчитывается более 120 тысяч зарегистрированных игроков при общей численности населения в 950 тысяч. С 1939 года перед каждым матчем «летучие фиджийцы» исполняют боевой танец.
Сборная Грузии семь раз играла против Фиджи и имеет только одну победу.
Последний раз Грузия и Фиджи встречались на Чемпионате мира в 2023 году, и тогда победа осталась за островитянами — 17:12.
Сейчас в мировом рейтинге регби команда Фиджи на 11 месте, Грузии — на 13.
Другие контрольные матчи у «лелос» летом:
13 июля — на выезде игра со сборной Японии
20 июля — в Сиднее игра с двухкратными чемпионами мира, сборной Австралии.
Начало игры с Фиджи 5 июля, на Adjarabet arena, в 20:00. Билеты от 20 до 150 лари ▶️ тут . Фан-зона с напитками, музыкой и развлечениями будет открыта с 17:00. Дети до шести лет — бесплатно.
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