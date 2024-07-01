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Георгий Мамардашвили на данном этапе не думает о переходе в мюнхенский «Байерн»


01.07.2024   16:32


Георгий Мамардашвили не согласится на роль второго вратаря в ФК «Байерн». Об этом сообщает Sky.de.

«Вратарь сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили заявил, что не перейдет в мюнхенский «Байерн» в качестве второго вратаря», — пишет издание и публикует комментарий Георгия.

«У мюнхенского «Байерна» лучший вратарь в мире — Мануэль Нойер. Сейчас невозможно перейти в эту команду, я перейду в «Баварию» только в том случае, если у меня будет возможность играть», — заявил грузинский вратарь.

Контракт 23-летнего Мамардашвили с «Валенсией» рассчитан до лета 2027 года. Испанский клуб требует за грузинского вратаря не менее 35 миллионов евро.


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