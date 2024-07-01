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Мамардашвили второй по числу «сейвов» в истории чемпионатов Европы
01.07.2024 16:34
Вратарь сборной Георгий Мамардашвили занимает второе место среди вратарей в истории чемпионатов Европы по числу отбитых мячей
В четырех матчах турнира вратарь сборной Грузии сделал 30 «сейвов».
По данным страницы статистики OptaJose, на первом месте Игорь Акинфеев, сделавший 32 сейва на Евро-2008, а на третьем месте итальянский вратарь Франческо Тольдо, который, как и Мамардашвили, сделал 30 "сейвов" на Евро-2000. Стоит отметить, что Тольдо для этого понадобилось 6 матчей, а Акинфееву – 5.
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