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Мамардашвили второй по числу «сейвов» в истории чемпионатов Европы


01.07.2024   16:34


Вратарь сборной Георгий Мамардашвили занимает второе место среди вратарей в истории чемпионатов Европы по числу отбитых мячей

В четырех матчах турнира вратарь сборной Грузии сделал 30 «сейвов».

По данным страницы статистики OptaJose, на первом месте Игорь Акинфеев, сделавший 32 сейва на Евро-2008, а на третьем месте итальянский вратарь Франческо Тольдо, который, как и Мамардашвили, сделал 30 "сейвов" на Евро-2000. Стоит отметить, что Тольдо для этого понадобилось 6 матчей, а Акинфееву – 5.


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