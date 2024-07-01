

Итальянские клубы «Лацио» и «Торино» заинтересованы в приобретении Георгия Кочорашвили - La Stampa

01.07.2024 18:52





Римский «Лацио» следит за Георгием Кочорашвили и намерен усилить полузащиту грузинским игроком, однако и «Торино» заинтересован в привлечении члена сборной Грузии. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.



Римский «Лацио» в настоящее время ищет полузащитника. В сезоне 2024/2025 команду будет тренировать Марко Барони. Хотя Весино, Гендузи, Ровелла и Катальди зачислены в команду, вопрос о присоединении нового игрока все еще рассматривается.



По нашей информации, в центре внимания клуба находится полузащитник, принимавший участие в чемпионате Европы. Его зовут Георгий Кочорашвили. В настоящее время он числится в участнике Ла Лиги 2 — «Леванте».



Однако в покупке игрока заинтересован и «Торино». Посмотрим, как будут развиваться события и решится ли «Лацио» привезти Кочорашвили в Рим», — пишет издание.







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