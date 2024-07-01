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Мамардашвили: Контракт с «Валенсией» связывает меня еще на три года
01.07.2024 19:12
«Сначала мне нужно отдохнуть. Что касается будущей команды, я, моя семья и агент будем принимать решение вместе», — заявил вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили.
«На Евро-2024 пришло так много грузинских болельщиков и развевалось столько грузинских флагов, что я думал, что нахожусь в Грузии, на «Динамо Арене». Это хорошая мотивация, чтобы выкладываться в два раза больше в следующих встречах сборной.
Мы новое поколение, и еще ничего не закончилось. Наоборот, сейчас мы начинаем добиваться успехов и еще хотим играть в больших турнирах. Поэтому мы сделаем все, чтобы снова выступать на чемпионатах Европы и мира.
Контракт с «Валенсией» связывает меня еще на три года. Сначала мне нужно отдохнуть. Что касается будущей команды, я, моя семья и агент будем принимать решение вместе. Так что пока ни о чем не думаю, надо хорошо отдохнуть и с новыми силами начать подготовку к сезону», — заявил Мамардашвили.
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