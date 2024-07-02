

Монастырский комплекс Гелати временно закрылся для визитеров

02.07.2024 11:48





Монастырский комплекс Гелати с сегодняшнего дня закрыт для визитеров. Ограничение будет действовать до 15 августа.



Информацию о закрытии храма распространила Патриархия Грузии.



По существующей информации, вход в храм для гостей был приостановлен по требованию немецких специалистов для обеспечения безопасности визитеров в связи с текущими работами.



На месте мобилизована патрульная полиция.





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