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Монастырский комплекс Гелати временно закрылся для визитеров
02.07.2024 11:48
Монастырский комплекс Гелати с сегодняшнего дня закрыт для визитеров. Ограничение будет действовать до 15 августа.
Информацию о закрытии храма распространила Патриархия Грузии.
По существующей информации, вход в храм для гостей был приостановлен по требованию немецких специалистов для обеспечения безопасности визитеров в связи с текущими работами.
На месте мобилизована патрульная полиция.
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