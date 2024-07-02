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Монастырский комплекс Гелати временно закрылся для визитеров


02.07.2024   11:48


Монастырский комплекс Гелати с сегодняшнего дня закрыт для визитеров. Ограничение будет действовать до 15 августа.

Информацию о закрытии храма распространила Патриархия Грузии.

По существующей информации, вход в храм для гостей был приостановлен по требованию немецких специалистов для обеспечения безопасности визитеров в связи с текущими работами.

На месте мобилизована патрульная полиция.


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