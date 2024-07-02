

Из-за драки между болельщиками УЕФА оштрафовала Грузию на 30 000 евро, а Турцию - на 25 000 евро

02.07.2024 11:50





УЕФА оштрафовала представленные на чемпионате Европы национальные футбольные ассоциации на групповых этапах турнира более чем на 1,2 миллиона евро.



По данным СМИ, после короткой драки между грузинскими и турецкими болельщиками перед матчем на стадионе в Дортмунде УЕФА оштрафовала Федерацию футбола Грузии на 30 000 евро, а на Турцию наложила штраф в 25 000 евро.



Примечательно, что хозяйка турнира - Германия была дважды оштрафована на общую сумму 20 000 евро за безуспешную защиту игрового поля - это касалось болельщиков, выбегавших на поле во время игр Португалия-Турция и Португалия-Грузия. Во время и после матчей многие болельщики вырвались на поле, чтобы сфотографироваться с Роналду.



Восемь команд - Венгрия, Швейцария, Хорватия, Албания, Польша, Сербия, Румыния и Бельгия были оштрафованы за поведение болельщиков.



Наказание не коснулось только Словакии и Испании.





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